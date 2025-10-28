Habría ingresado a robar , lo aplastó un paredón y murió en un taller de Comodoro

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, cuando personal de la Seccional Tercera recibió un llamado a la guardia de prevención alertando sobre una persona tendida en el interior del lugar. Al llegar, los efectivos constataron que el joven había fallecido.

Según las primeras averiguaciones, el individuo habría intentado ingresar a robar y sufrió una muerte accidental al manipular algún elemento dentro del taller. Sin embargo, las circunstancias exactas todavía se investigan.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística y la Brigada de Investigaciones, quienes buscan determinar la identidad del fallecido y las causas del deceso.

Fuentes policiales indicaron que se aguardan los resultados de la autopsia para establecer con precisión qué ocurrió en el sitio.