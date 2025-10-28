Santiago Bulat llega a Comodoro Rivadavia para hablar sobre los desafíos de la economía argentina

La diputada provincial de Despierta Chubut, Leticia Magaldi, autora de la Ley de Educación Financiera, invita a la comunidad a participar de la charla “Economía Argentina: Escenario y desafíos”, a cargo del economista Santiago Bulat.

El encuentro se realizará el jueves 30 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de la Fundación OSDE, ubicado en Sarmiento 968, Comodoro Rivadavia. La actividad es gratuita, con cupo limitado e inscripción previa mediante formulario oficial.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Fundación OSDE y el Ministerio de Educación del Chubut, en el marco del Programa Provincial de Educación Financiera y Emprendedurismo Joven.

Una propuesta abierta a la comunidad

La iniciativa busca fortalecer la educación económica y financiera, brindando herramientas de análisis y planificación personal accesibles a toda la ciudadanía. Está dirigida a estudiantes, docentes, emprendedores y público en general.

Durante su exposición, Santiago Bulat abordará los principales desafíos de la economía argentina, el impacto del contexto internacional y las perspectivas de desarrollo del país, en un formato dinámico y participativo.

Magaldi: “Los jóvenes necesitan herramientas para comprender cómo ahorrar e invertir”

La diputada Magaldi destacó la importancia de este tipo de encuentros:

“Para nosotros es un honor contar con Santiago Bulat en Comodoro Rivadavia. Él tiene un lenguaje cercano a los jóvenes y transmite el valor de la educación financiera con claridad. Hoy cualquier chico maneja una billetera virtual y necesita herramientas para comprender cómo ahorrar, invertir y evitar riesgos como estafas o la ludopatía online.”

Asimismo, recordó la experiencia del 3° Congreso de Educación Digital en Trelew, que reunió a referentes como Gino Tubaro, y subrayó la creciente demanda de los jóvenes por estos espacios:

“Los jóvenes vienen pidiendo charlas de educación financiera porque saben que lo necesitan en su vida cotidiana. Este encuentro libre y gratuito es una enorme oportunidad para seguir fortaleciendo la educación en valores y conocimiento.”

La Ley de Educación Financiera, una política pública en marcha

La normativa impulsada por Magaldi promueve la incorporación de contenidos financieros y económicos en todos los niveles educativos, buscando formar una ciudadanía más informada y responsable.

Con apoyo del Ministerio de Educación del Chubut, la provincia ha desarrollado múltiples instancias de capacitación en temas como innovación, ciberacoso, juegos online y educación digital, consolidando una agenda que integra economía, tecnología y formación ciudadana.

Sobre el disertante

Santiago Bulat es economista, analista financiero y periodista. Licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella y magíster en Finanzas por la Universidad de San Andrés, se desempeña como consultor y docente universitario.

Actualmente forma parte del equipo de Todo Noticias (TN) y del programa A Dos Voces, donde analiza la coyuntura económica nacional. Es hijo del recordado economista Tomás Bulat, referente en educación financiera en Argentina.

Fecha: jueves 30 de octubre

Hora: 19:00

Lugar: Auditorio Fundación OSDE – Sarmiento 968, Comodoro Rivadavia

️ Entrada libre y gratuita – Cupos limitados

Inscripción previa: formulario oficial

Consultas: [email protected]