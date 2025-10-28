Convocan a talleres abiertos sobre la historia de la pesca en Comodoro Rivadavia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, invita a la comunidad a participar de los talleres abiertos sobre la pesca en Comodoro, una iniciativa que busca rescatar la memoria colectiva y poner en valor el legado cultural y productivo de esta actividad histórica para la ciudad.

Los encuentros se realizarán en dos fechas:

Viernes 1 de noviembre a las 16 horas en el Museo Ferroportuario, en el centro de la ciudad.

Viernes 15 de noviembre a las 16 horas en el Centro Cultural Andrés Jozwicki, en el barrio Caleta Córdova, uno de los epicentros de la pesca artesanal comodorense.

La propuesta está dirigida a pescadores, vecinos, investigadores y amantes del mar, así como a cualquier persona que tenga fotos, videos o relatos familiares sobre la pesca en la región. El objetivo es preservar testimonios y registros que conformen una memoria viva sobre cómo esta actividad moldeó la identidad local.

Desde la organización explicaron que la convocatoria busca “reunir historias y materiales que ayuden a reconstruir la relación entre la comunidad y el mar”, integrando la mirada de los antiguos pescadores con la de las nuevas generaciones.

Los materiales recopilados formarán parte de un archivo comunitario y audiovisual sobre la pesca en Comodoro, que será presentado en futuras muestras culturales impulsadas por la Municipalidad.