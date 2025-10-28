Cyber Monday 2025: fechas confirmadas y descuentos de hasta el 30% en tecnología, viajes y más

Comienza la cuenta regresiva para el Cyber Monday 2025, el megaevento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que ya lleva más de una década impulsando las ventas online en el país.

Junto con el Hot Sale, el Cyber Monday es una de las fechas más esperadas por los consumidores, que aprovechan las ofertas y promociones exclusivas para adelantar compras de fin de año.

Este año, el evento se desarrollará durante tres días consecutivos: lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre, y promete descuentos de hasta 30% promedio en una amplia gama de productos y servicios.

Según informó la CACE, el objetivo de esta edición es fortalecer el comercio digital y brindar a los usuarios la oportunidad de acceder a rebajas reales y cuotas sin interés a través del sitio oficial del Cyber Monday.

Categorías con descuentos destacados

Los rubros confirmados con beneficios y promociones incluyen:

Electro y Tecno

Viajes

Bebés y Niños

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Indumentaria y Calzado

Muebles, Hogar y Deco

Supermercados, Bodegas y Gastronomía

Autos y Motos

Varios y Servicios

Durante la última edición del Hot Sale, el descuento promedio fue del 30%, con picos del 36% en Salud y Belleza, 35% en Supermercados y Gastronomía, 32% en Muebles y Bebés, 30% en Deportes e Indumentaria, y 25% en Tecnología.

El Cyber Monday 2025 se perfila así como una oportunidad ideal para anticipar las compras de fin de año, aprovechar planes de financiación, y acceder a ofertas exclusivas en tiendas oficiales de todo el país.