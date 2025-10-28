Alerta amarilla por viento en Comodoro Rivadavia: ráfagas de hasta 87 km/h para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento para Comodoro Rivadavia y zonas cercanas, debido a la presencia de fuertes ráfagas del sector norte que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h durante la tarde y noche de este martes 28 de octubre.

Según el pronóstico oficial actualizado a las 06:06 horas, el día comenzó con cielo despejado, 5.8°C de temperatura, humedad del 77 % y vientos leves del noreste a 4 km/h. Sin embargo, se espera que las condiciones cambien progresivamente hacia el mediodía con un aumento en la intensidad del viento.

Durante la jornada, el tiempo se presentará con niebla por la mañana, algo nublado por la tarde y ventoso hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 5°C.

Pronóstico extendido para los próximos días