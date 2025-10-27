Alerta médica: Los peligros de diagnosticar y recetar en grupos de WhatsApp

La automedicación en grupos de WhatsApp se ha convertido en una «epidemia invisible» en Argentina. En chats de madres, amigos o trabajo, la gente comparte diagnósticos y recetas sin ser médicos, mezclando consejos caseros con emojis de apoyo. Un ejemplo común: un niño con conjuntivitis recibe tratamientos improvisados en minutos, sin consultar a un especialista.

El chat como «guardia» rápida

Imagina un niño con el ojo rojo. La madre escribe al grupo antes que al pediatra. En segundos, llegan respuestas: «Tobramicina, una gota cada cuatro horas». Se agregan consejos sobre contagio, listas de guardias y prevención exagerada. Una «eminencia» del grupo, apodada «la Rímolo», aporta dosis exactas. Todo resuelto en diez minutos, con el niño medicado y la mamá aliviada. Pero, ¿es seguro?

Conversación anónima extraída de un chat escolar: el ejemplo más claro de cómo la solidaridad y la automedicación conviven en el mismo hilo.

Riesgos reales detrás de la buena intención

La Dra. M. Celeste Mansilla, oftalmóloga pediátrica del Hospital Garrahan y miembro del Consejo Argentino de Oftalmología, advierte: «Siempre hay alguien que receta como si fuera médico. Muchas enfermedades empiezan igual, pero no son lo mismo. Lo que sirve para uno puede dañar a otro».

En el caso de los ojos, explica, un ojo rojo no siempre es conjuntivitis. Puede ser una basurita, una úlcera o algo más grave como el síndrome de Kawasaki. Aplicar gotas equivocadas enmascara síntomas y empeora el problema. «No automedicar. Primero, lavar con agua o solución fisiológica, luego consultar. Algunas gotas tienen corticoides que agravan si se usan mal», dice.

Consejos para un ojo rojo

Según Mansilla, las conjuntivitis (inflamaciones de la conjuntiva) son comunes, pero necesitan diagnóstico correcto. Causas: bacterianas, virales o alérgicas. Recomendaciones:

No usar gotas sin receta médica.

Lavar el ojo con solución fisiológica o compresas frías.

No compartir toallas ni almohadas.

Evitar ocluir el ojo con gasas.

«Automedicarse no es amor, es riesgo. Una ‘simple’ conjuntivitis podría ser una úlcera corneal o un tumor como el retinoblastoma. El especialista salva la visión», concluye la doctora.

La solidaridad que salva, pero con límites

Estos chats ofrecen apoyo emocional invaluable, como una «guardia humana» para madres preocupadas. Pero la pausa antes de recetar es clave. La verdadera ayuda médica sigue en los profesionales, no en los mensajes de voz.

