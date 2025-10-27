Terrorífico: La basura espacial congestiona la órbita terrestre en esta impactante imagen

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó una visualización alarmante que revela el grave problema de la basura espacial alrededor de la Tierra. La imagen muestra millones de fragmentos orbitando el planeta, destacando la congestión crítica que amenaza las misiones espaciales y la infraestructura activa.

Estadísticas alarmantes

Según la ESA, hay más de 100 millones de objetos en órbita, incluyendo restos de cohetes, satélites inactivos y pedazos de naves. Solo 10.200 satélites siguen operativos. El resto son desechos que viajan a miles de kilómetros por hora, convirtiendo incluso fragmentos pequeños en peligros potenciales para colisiones.

Un nuevo índice para medir la sostenibilidad

La ESA presentó el Índice de Salud del Entorno Espacial, parte de su Informe Anual. Este indicador evalúa el impacto humano en la órbita. Un valor de 1 es el umbral seguro para el largo plazo; actualmente, está en 4, indicando inestabilidad. «Se requieren medidas más contundentes para proteger nuestro futuro en el espacio», advirtió la ESA.

El riesgo del síndrome de Kessler

La basura espacial genera un efecto en cadena: colisiones crean más fragmentos, potencialmente inutilizando secciones de la órbita. Este «síndrome de Kessler» podría afectar comunicaciones, observación terrestre y exploración espacial.

Un desafío global

La imagen de la ESA no solo es visualmente impactante, sino una advertencia: la contaminación orbital, invisible desde la Tierra, es uno de los mayores problemas ambientales del siglo XXI. Si no se actúa, el progreso humano podría comprometer el espacio.

