De Luli Salazar a Nancy Dupláa: Las reacciones bomba de los famosos a las elecciones legislativas

Minutos después de conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025, varias figuras del espectáculo reaccionaron a la victoria de La Libertad Avanza (LLA). Desde ironías hasta críticas, los famosos expresaron sus opiniones en redes sociales, reflejando la polarización del momento.

Luciana Salazar: Decepción inicial y guiño a Trump

Luciana Salazar, conocida como Luli, compartió detalles temprano. «No son muy óptimos los resultados para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. No son los que se esperaban», dijo antes de las 21. Al confirmarse el triunfo oficialista, publicó una imagen de Donald Trump, aludiendo al acuerdo entre el Gobierno argentino y Estados Unidos.

Yanina Latorre: Chicana a Nancy Pazos

Yanina Latorre aprovechó los datos para burlarse de Nancy Pazos, expareja de Diego Santilli, quien supuestamente amenazó con irse del país si ganaba LLA. «¿Ya sacaste pasaje?», preguntó con ironía. En otro tuit, agregó: «Avisame y te llevo a Ezeiza».

Nancy Dupláa: Festejo en J.P. Morgan

Nancy Dupláa compartió una imagen de empleados de J.P. Morgan celebrando, sugiriendo que los resultados benefician al banco estadounidense más grande.

Griselda Siciliani: Crítica con una canción

Griselda Siciliani posteó una cita de «Superhéroes» de Serú Girán: «Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro», en clara alusión al oficialismo.

Marcelo Tinelli: Ataque a Cristina Kirchner

Marcelo Tinelli criticó a Cristina Kirchner por el desempeño opositor. «Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir; hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar», analizó.

