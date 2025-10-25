Apoyo jurídico a la Asociación de Magistrados en rechazo al referéndum de los fueros

El Mundo Jurídico se pronuncia en apoyo a la Asociación de la Magistratura y Funcionariado de la Provincia del Chubut y en contra del referéndum que pretende quitar los fueros.
Entre los apoyos se encuentran los de la Relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Margaret Satterthwaite, la Unión Internacional de Magistrados, la Federación Latinoamericana de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Grupo de Estudios Sociales.
Desde estos lugares y organizaciones se señala que la reforma impulsada por el gobierno provincial afecta la Independencia Judicial.