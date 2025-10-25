Grupos sociocomunitarios festejaron el Día de la Familia en Astra y Saavedra

Las actividades comprendieron la participación de integrantes del CPB Diadema Argentina, y del Centro de Día de Adultos Mayores del barrio San Martín.

En el marco de las propuestas por la Semana de la Familia impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Centro de Promoción Barrial Diadema Argentina llevó adelante las actividades en Parque Saavedra; mientras que el Centro de Día de Adultos Mayores del barrio San Martín, lo hizo en el Parque Astra.

La subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, participó de cada una de las actividades, donde manifestó: “es una jornada realmente muy linda, con toda la familia disfrutando de las diferentes actividades que tiene el Centro de Promoción Barrial, con la Juegoteca Comunitaria, el programa de Girajuegos, los Adultos Mayores, el Jardín maternal y el taller de apoyo escolar”.

“Es destacable el acompañamiento de las familias, en todas las propuestas que se vienen realizando desde el CPB y la red barrial. Son varios los espacios que están trabajando con la fecha alusiva al día de la familia con encuentros, para jugar y recrearse”, agregó.

Por su parte, Paola Herrera, directora del CPB Diadema, indicó que “participaron alrededor de 60 personas, donde hijos y padres se reunieron con la participación de los profesores de Juegoteca, de apoyo escolar y adultos mayores, para compartir al aire libre una jornada diferente en familia. Iniciando la mañana con un desayuno, para luego realizar diversos juegos y cerrar con un almuerzo. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia tenemos todo su apoyo para cada una de estas actividades”.

Mientras que Beatriz Barria, Directora del Centro de Día de San Martín, indicó que “en el marco de la semana de la familia, celebramos con los hijos, nietos y sobrinos. Para nosotros, lograr que las familias se sumen es muy importante”, al tiempo que agregó, que “aparte del compartir y la parrillada, nos acompañaron los chicos de Girajuegos y estudiantes de la cátedra del tercer año de Trabajo Social de la Universidad, que haya una integración de juegos con las familias y el adulto, a fin de que socialicen. También realizamos una caminata para que todos conozcan el hermoso predio del Parque Astra”, sentenció.