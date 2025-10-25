Alerta por inundación en Buenos Aires: reportan un fallecido y la General Paz anegada

Un intenso temporal provocó caos y tragedia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante la madrugada de este sábado. En apenas dos horas, cayeron más de 100 milímetros de lluvia, generando inundaciones severas que colapsaron la Avenida General Paz y otras vías principales, y se cobraron la vida de un taxista.

La Víctima Fatal

La tragedia humana del temporal tuvo nombre y apellido: Héctor Hermosa, un taxista de 60 años. Su vehículo quedó atrapado en el agua a la altura de la calle Beiró, sobre la General Paz. Al salir del auto, el hombre sufrió una descompensación. Aunque bomberos le realizaron maniobras de reanimación (RCP), falleció en el lugar.

Caos Vial e Infraestructura Colapsada

La famosa avenida de circunvalación se convirtió en un río, con decenas de autos varados y completamente inundados. Los bomberos y equipos de emergencia trabajaron desde primeras horas para asistir a los conductores atrapados. Escenas dramáticas mostraron a personas caminando con el agua a la cintura para abandonar sus vehículos.

Los barrios de Saavedra, Palermo y Belgrano fueron de los más castigados dentro de la Capital. En el conurbano, también se registraron graves complicaciones en San Martín, Vicente López, Quilmes y Lomas de Zamora. Las autopistas Panamericana y Buenos Aires-La Plata también reportaron importantes acumulaciones de agua y cortes.

Alerta Meteorológica y Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para la región, que se extendieron hasta el mediodía.

Las autoridades recomiendan a la población:

Evitar circular por calles anegadas y autopistas.

No realizar actividades al aire libre mientras dure el alerta.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Hasta el momento, los equipos de defensa civil y tránsito continúan trabajando para normalizar la situación en la ciudad y auxiliar a los vecinos afectados.

