El hijo mayor de Wanda Nara, Valentino, debuta como modelo y causa sensación.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, ha incursionado en el mundo del modelaje. A sus 16 años, el joven debutó como modelo publicitario junto a su novia, Carola Sánchez Aloe, en una campaña para una marca de ropa urbana.

Las fotografías, donde Valentino y Carola posan con total naturalidad, fueron publicadas en las redes sociales de la empresa textil y rápidamente compartidas por el propio adolescente, quien también se forma como futbolista en las divisiones inferiores de River Plate.

El apoyo familiar

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en su círculo íntimo. Su padre, Maxi López, reaccionó con un emoji, mientras que Daniela Christiansson, pareja de su papá, comentó “Qué lindos”. Su abuela, Nora Colosimo, los calificó como “Topísimos”.

Un joven de muchos talentos

Este debut en el modelaje muestra otra faceta de Valentino, quien hasta ahora era más conocido por su incipiente carrera en el fútbol. El mes pasado, de hecho, debió ser operado a causa de una lesión sufrida en la cancha, contando con el apoyo de ambos padres.

La campaña de moda coincide con un momento en que Wanda Nara y Maxi López comparten pantalla en MasterChef Celebrity, reviviendo con humor algunos recuerdos de su pasado matrimonial.

Una pareja consolidada

Valentino y Carola no ocultan su relación. A principios de septiembre, el joven conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje para el cumpleaños número 16 de su novia, publicando un video con momentos tiernos de su relación y escribiéndole «Te amo mucho».

Con este paso al modelaje, Valentino López demuestra que, además del talento futbolístico, parece haber heredado la comodidad frente a las cámaras de su famosa madre.

