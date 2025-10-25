Desaparición misteriosa en Comodoro Rivadavia: ¿Conectada con los jubilados perdidos?

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra en alerta por la desaparición de Luciano Emanuel Vivar, un joven de 23 años que reside en el barrio Kilómetro 8. Su familia y amigos no saben de él desde hace cinco días, lo que ha generado gran preocupación en la comunidad.

Este caso se suma a la desaparición de la pareja de jubilados, Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), quienes no son vistos desde el 11 de octubre en la zona de los Cañadones de Visser.

Los Últimos Movimientos de Luciano

De acuerdo con la policía, Luciano fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en la zona norte de la ciudad. El lugar donde se le vio por última vez se encuentra a unos 18 kilómetros de donde fue encontrado el vehículo de los jubilados Kreder y Morales. Esta proximidad ha aumentado la inquietud entre los vecinos.

Cómo es Luciano y Cómo Ayudar

Luciano Emanuel Vivar tiene 23 años, mide 1,75 metros, contextura robusta, tez blanca, cabello corto y negro, y pesa aproximadamente 80 kilos. Cuando desapareció, vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o a la línea de emergencia 101.

Búsqueda Activa y Solidaridad en Redes

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut realiza rastrillajes en sectores costeros y rutas. Además, Prefectura Naval ha realizado sobrevuelos en la zona.

Familiares y amigos de Luciano han organizado una búsqueda paralela a través de las redes sociales, compartiendo su foto y pidiendo colaboración ciudadana. “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”, expresó un ser querido en Facebook.

La Triste Perspectiva sobre el Caso de los Jubilados

En paralelo, continúa la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales. El fiscal a cargo de la investigación, Cristian Olazábal, se mostró pesimista sobre su hallazgo con vida en declaraciones a la prensa: “Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no están con vida”, afirmó.

Operativos de Rastrillaje

Durante el viernes, bomberos, policías y equipos de rescate realizaron un nuevo operativo en la franja costera que va de Caleta Córdova a Rocas Coloradas. Los equipos avanzaron con vehículos 4×4 y revisaron zonas rocosas con linternas. Los operativos continuarán durante el fin de semana.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y analizan si existe una conexión entre la desaparición del joven y la de los jubilados, o si se trata de casos independientes.

