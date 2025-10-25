Apareció en buen estado de salud Héctor Omar Carrasco

El ciudadano Héctor Omar Carrasco, de 30 años, quien había sido reportado como desaparecido, fue encontrado en buen estado de salud, según confirmaron este sábado fuentes oficiales.

Desde las fuerzas de seguridad y organismos intervinientes agradecieron la amplia colaboración de la comunidad y la rápida difusión de su búsqueda a través de los medios y redes sociales.

El hallazgo fue comunicado oficialmente a través de un parte difundido por las autoridades, en el que expresaron:

“Se informa a la comunidad que el ciudadano Héctor Omar Carrasco (30) fue habido en buen estado de salud. Por favor se ruega eliminar la foto de las redes sociales. Desde ya, muchas gracias. Se agradece su colaboración y difusión”.

El caso movilizó durante las últimas horas a familiares, amigos y vecinos, que se sumaron al pedido de información para dar con su paradero.