Viernes ventoso y sin lluvias en Comodoro: el fin de semana llega con descenso de temperatura

Este viernes 24 de octubre comenzó con cielo despejado, una temperatura de 7,8°C y sensación térmica de 3,6°C, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla desde el oeste a 32 km/h, con ráfagas que se intensificarán hacia la tarde, alcanzando los 78 km/h.

La jornada se mantendrá mayormente nublada, con una máxima de 17°C y sin probabilidades de lluvia. El sol salió a las 06:19 y se pondrá a las 20:10, marcando una jornada larga y ventosa.

Durante la mañana se espera viento moderado del sudoeste entre 23 y 31 km/h, que aumentará su intensidad en horas de la tarde. Hacia la noche, las ráfagas continuarán fuertes, con temperaturas que descenderán a los 12°C.

El pronóstico extendido anticipa para el sábado una mínima de 9°C y máxima de 15°C, con viento persistente. El domingo, en tanto, será el día más frío del fin de semana, con apenas 9°C de máxima.

Para el lunes se espera una mejora parcial del tiempo, aunque las temperaturas seguirán bajas. Recién a mediados de la próxima semana se prevé un ascenso térmico, con máximas cercanas a los 19°C.

Las autoridades recomiendan a la población asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular con precaución ante la presencia de viento fuerte.