Close Menu
viernes, octubre 24
Ciudad

Viernes ventoso y sin lluvias en Comodoro: el fin de semana llega con descenso de temperatura

La ciudad amaneció despejada, con 7,8°C y ráfagas del oeste que alcanzarán los 78 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana más frío, especialmente el domingo.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read

 Este viernes 24 de octubre comenzó con cielo despejado, una temperatura de 7,8°C y sensación térmica de 3,6°C, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla desde el oeste a 32 km/h, con ráfagas que se intensificarán hacia la tarde, alcanzando los 78 km/h.

EESS-300x250-80kb

La jornada se mantendrá mayormente nublada, con una máxima de 17°C y sin probabilidades de lluvia. El sol salió a las 06:19 y se pondrá a las 20:10, marcando una jornada larga y ventosa.

Durante la mañana se espera viento moderado del sudoeste entre 23 y 31 km/h, que aumentará su intensidad en horas de la tarde. Hacia la noche, las ráfagas continuarán fuertes, con temperaturas que descenderán a los 12°C.

El pronóstico extendido anticipa para el sábado una mínima de 9°C y máxima de 15°C, con viento persistente. El domingo, en tanto, será el día más frío del fin de semana, con apenas 9°C de máxima.

Para el lunes se espera una mejora parcial del tiempo, aunque las temperaturas seguirán bajas. Recién a mediados de la próxima semana se prevé un ascenso térmico, con máximas cercanas a los 19°C.

Las autoridades recomiendan a la población asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular con precaución ante la presencia de viento fuerte.

Share.

Related Posts