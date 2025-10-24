Luque se reunió con taxistas y aseguró que uno de sus primeros proyectos en el Congreso será recuperar el diferencial en el precio del combustible para la zona sur

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, mantuvo un encuentro con taxistas y se comprometió a impulsar una ley que restituya el diferencial patagónico en los combustibles, eliminado por el gobierno nacional. “No es lo mismo estar a 1.800 kilómetros que a 10. La carga impositiva que nos impuso Milei al interior es terrible y el combustible hace 100 años que se saca de acá”, expresó.

Durante la reunión, Luque escuchó las principales problemáticas que afectan al sector, especialmente vinculadas a los incrementos del costo del combustible, que este año tuvo más de seis aumentos, y del mantenimiento de los vehículos. En ese marco, remarcó la necesidad de una reparación histórica para las provincias del sur.

“Chubut tenía por ley un diferencial en el precio del combustible, un derecho muy justo porque de esta tierra se extrajo y se sigue extrayendo gran parte del petróleo que mueve al país y al mundo. Eso se perdió, y hoy prácticamente no hay diferencia con el resto del país. Es un compromiso que asumo: voy a ir a pelear por volver a tener ese diferencial”, aseguró.

El candidato señaló además que el impacto de la eliminación de ese beneficio no solo perjudica al transporte, sino a toda la economía regional: “No se trata solo de una reparación histórica: estamos a una distancia enorme de los centros de producción y nuestros vecinos pagan esa diferencia en cada producto, en cada litro de combustible y en cada viaje. El costo de vida en el sur es mucho más alto, y eso no se tiene en cuenta”.

Luque fue crítico con las políticas del actual presidente Javier Milei, a quien acusó de castigar a las provincias del interior con una presión impositiva inédita: “Milei asumió diciendo que se iba a cortar un brazo antes de subir los impuestos, y no solo no eliminó ninguno, sino que hoy asfixia a los vecinos de Chubut con una carga impositiva insoportable. No es lo mismo el transporte de un alimento o de un remedio desde Buenos Aires que hacerlo 1.800 kilómetros hasta Comodoro. Lo que gasta un camión o un vehículo en combustible es muchísimo mayor, y encima paga todos los impuestos nacionales sin ningún tipo de compensación”.

Finalmente, Luque remarcó que su presencia en el Congreso buscará defender los intereses del sur patagónico, impulsando políticas que reconozcan las desigualdades estructurales que afectan a la región: “Vamos a luchar por un federalismo real, donde vivir lejos de Buenos Aires no sea una condena económica. El sur tiene recursos, tiene trabajo y tiene futuro; lo que falta es decisión política para defenderlo”.