“Despierta Chubut” cerró su campaña en el Teatro Español de Trelew con un multitudinario acto

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó este jueves un multitudinario acto en el Cine Teatro Español de Trelew, acompañado por los candidatos a diputados nacionales Ana Clara Romero y Gustavo Menna, en el marco del cierre de campaña de “Despierta Chubut” rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Ante un auditorio colmado por dirigentes políticos, gremiales, intendentes de distintos partidos, militantes y trabajadores de toda la provincia, el mandatario pidió a los chubutenses “tener memoria, espíritu crítico y no dejarse engañar por los cantos de sirena de los corruptos que se llenaron sus billeteras”.

“Este domingo tenemos que demostrar a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación, que no nos resignamos a elegir a quienes abandonaron a la provincia y se la afanaron”, expresó Torres durante su discurso.

El gobernador sostuvo que “este proyecto va más allá de los nombres propios, es un movimiento ciudadano que abraza a familias de bien y a dirigentes de múltiples partidos políticos”, y destacó la importancia de la boleta única provincial y el referéndum constitucional que se votará en simultáneo.

Todos iguales ante la ley

Torres recordó que este domingo también se pondrá a consideración la iniciativa para eliminar los fueros especiales de autoridades políticas, judiciales y sindicales, promovida por su propio gobierno.

“Tenemos una oportunidad histórica de mostrar que somos la primera provincia donde no hay privilegios ante la ley y que todos somos iguales”, señaló, y apuntó contra quienes se oponen a la medida: “Tienen el culo sucio”, dijo con dureza.

El mandatario también hizo referencia a “la provincia de hace algunos años, donde sólo veíamos papelones institucionales, corrupción y una Casa de Gobierno prendida fuego”, y aseguró que su gestión busca “hacer las cosas bien, les guste o no a los vivos de siempre”.

Por su parte, Ana Clara Romero, actual diputada nacional y candidata a renovar su banca, sostuvo que “este proyecto es la única respuesta a los chubutenses”.

“Estamos ratificando el rumbo que marcó Nacho Torres desde antes de ser gobernador, dando vuelta una página nefasta de nuestra historia. Los que hoy nos critican no supieron dar respuestas. Nosotros respondemos con obras, con la verdad y poniendo la cara”, afirmó.

Romero enumeró obras emblemáticas como la Doble Trocha Trelew–Puerto Madryn, el Gasoducto Cordillerano, la Estación Cohiue y los avances en salud pública, entre ellas el Hospital de Alta Complejidad y el Hospital Alvear en Comodoro Rivadavia.

El vicegobernador Gustavo Menna destacó la necesidad de dejar atrás las divisiones y aseguró que “Despierta Chubut demuestra que es posible la unión nacional y que para sacar a la provincia del pantano había que hacerlo todos juntos”.

“Hace apenas dos años teníamos una provincia hundida y arrasada por la corrupción. Hoy los chicos volvieron a las aulas, tenemos Ficha Limpia, Extinción de Dominio, ley de Transparencia y el debate por la eliminación de los fueros”, enumeró Menna.

Por último, los candidatos suplentes Agustina Morales y Milton Reyes coincidieron en que “no se puede volver al pasado” y llamaron a los vecinos a “ratificar este domingo el proyecto que lidera Nacho Torres”.