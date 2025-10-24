Juan Minujín brilla en Netflix: la comedia romántica argentina que todos están viendo

«Matrimillas», la comedia romántica argentina protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín, ha resurgido con fuerza en Netflix, posicionándose nuevamente entre las películas más vistas en Argentina.

Aunque su estreno no es reciente, la cinta recuperó su popularidad gracias a una propuesta fresca que refleja las dinámicas modernas de las relaciones de pareja, combinando humor, tecnología y emociones.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

La historia sigue a Belén (Luisana Lopilato) y Federico (Juan Minujín), una pareja en crisis que decide probar una solución poco convencional: una aplicación que les asigna puntos por sus actitudes dentro de la relación.

Cada gesto romántico o acto de colaboración suma «matrimillas», mientras que las actitudes egoístas restan puntos. Lo que comienza como un juego termina revelando las grietas más profundas de su vínculo, planteando una reflexión sobre el amor en la era digital.

EL EQUIPO DETRÁS DEL PROYECTO

Dirigida por Sebastián De Caro y con guion de Gabriel Korenfeld y Rocío Blanco, la película ofrece una mirada ágil y contemporánea sobre las relaciones. Con una duración de 1 hora y 41 minutos, se consolida como una producción local que conecta fácilmente con el público.

EL FENÓMENO DE SU RENACIMIENTO

Lo más destacado es el resurgimiento de «Matrimillas» en la plataforma. Años después de su estreno inicial, el algoritmo de Netflix la volvió a poner en el centro de atención, generando una nueva ola de conversaciones en redes sociales.

La película logra algo valioso: funcionar como un espejo de las relaciones contemporáneas, donde todo parece medirse con métricas, incluso el afecto. Su tono equilibrado entre el humor y la reflexión la convierte en una opción ideal para quienes buscan una comedia con mensaje.

Tráiler de «Matrimillas» en Netflix

Fuente:https://www.a24.com/trends/juan-minujin-sorprende-netflix-una-comedia-romantica-argentina-que-vuelve-brillar-n1490628