El Grupo América compra Telefe: un terremoto en la TV argentina.

Se confirmó una noticia que marca un hito en los medios de comunicación argentinos: el Grupo América adquirió Telefe, el canal de televisión abierta más visto del país.

La operación se concretó tras un largo proceso de negociación con Paramount Global, la empresa estadounidense que decidió retirarse del mercado local como parte de una estrategia de desinversión en la región.

QUÉ INCLUYE LA COMPRA

La adquisición no solo comprende el control del canal líder, sino también varias señales del interior del país. Esto amplía significativamente la presencia del Grupo América, que ya cuenta con participación en otros medios como América TV, A24, FM Blue y Radio La Red.

UNA NUEVA ETAPA

Gustavo Scaglione, representante del grupo comprador, afirmó que esta operación «sella el inicio de una nueva etapa» orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones. El objetivo declarado es fortalecer la producción de contenidos y maximizar la competitividad en el ecosistema multiplataforma.

EL PROCESO DE VENTA

El proceso para la venta de Telefe comenzó a principios de este año, cuando Paramount encargó a la consultora Quantum Finanzas la tarea de encontrar un comprador. Durante varios meses, compitieron diferentes ofertas, incluyendo la del Grupo Alpha Media y un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich.

Finalmente, la oferta del Grupo América resultó ser la más competitiva, marcando el inicio de una nueva era para el canal que por décadas ha liderado la audiencia en la televisión argentina.

Fuente:https://www.a24.com/actualidad/el-grupo-america-desembarca-telefe-la-mano-los-accionistas-scaglione-vila-manzano-belocopitt-y-avila-n1490513