Rada Tilly se consolida como sede regional de congresos con el 10° Congreso Patagónico de Ortopedia y Traumatología

Rada Tilly fue escenario del 10° Congreso Patagónico de Ortopedia y Traumatología, que culmina este viernes tras dos intensas jornadas de intercambio científico en el Centro Cultural Rada Tilly. El evento reunió a profesionales de toda la Patagonia, junto a reconocidos especialistas nacionales e internacionales, que compartieron sus experiencias y los últimos avances en el campo de la ortopedia y la traumatología.

El congreso, que celebra su décimo aniversario, tuvo un programa de excelencia con debates, mesas clínicas y actualizaciones sobre las nuevas tendencias de la especialidad, entre ellas el uso de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Además, se abordaron casos clínicos reales de pacientes de la región, generando un valioso intercambio entre los equipos médicos participantes.

El Dr. Julián Petrolito, presidente del Congreso, destacó el éxito de la convocatoria:

“Estamos muy satisfechos, todo está saliendo perfecto, los tiempos, horarios y las charlas. Estamos muy contentos por el apoyo brindado por la Municipalidad de Rada Tilly y por el acompañamiento de Marcelo Cámara . Durante los dos días discutimos muchos casos clínicos de pacientes de la zona, que es uno de los aspectos más enriquecedores.”

Entre los invitados sobresalieron figuras de renombre internacional como los doctores uruguayos Justino Menéndez, referente mundial en artroplastia de cadera, y Daniel Matera, especialista en trauma ortopédico, además del Dr. Gustavo Tadeu Sánchez y profesionales de Buenos Aires, Entre Ríos y diversas localidades patagónicas.

Más allá del ámbito académico, el encuentro representa un impulso para la economía local y el turismo de congresos, consolidando a Rada Tilly como un nuevo centro patagónico de convenciones y eventos, gracias a su infraestructura, servicios de calidad y entorno natural privilegiado.