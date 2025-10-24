Zelensky en Londres: Busca fortalecer la coalición militar contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reunió este viernes en Londres con líderes internacionales para fortalecer el apoyo militar y económico a su país y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

La cita, de la llamada Coalición de Voluntarios, fue presidida por el primer ministro británico, Keir Starmer, y contó con la asistencia de los mandatarios de Dinamarca y Países Bajos, así como del secretario general de la OTAN. Otros veinte líderes se unieron de forma virtual.

OBJETIVOS CLAVE DE LA REUNIÓN

Durante el encuentro, Starmer urgió a los países aliados a tomar medidas concretas:

Eliminar el petróleo y gas rusos del mercado.

Usar los activos rusos confiscados para financiar la defensa de Ucrania.

Enviar más armamento de largo alcance a Kiev.

“El único que no quiere detener la guerra es Putin”, afirmó el líder británico, acusando al presidente ruso de rechazar repetidamente las oportunidades de paz.

NUEVAS ARMAS Y SANCIONES

Como muestra de apoyo inmediato, el gobierno del Reino Unido anunció el envío anticipado de 140 misiles a Ucrania. Este envío forma parte de un contrato masivo de más de 1.800 millones de euros que prevé la entrega de miles de unidades.

La reunión se produce después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a petroleras rusas y la Unión Europea aprobara su decimonoveno paquete de medidas contra Moscú.

APOYO FINANCIERO A LARGO PLAZO

Zelensky también destacó la necesidad de asegurar la financiación de la defensa ucraniana a más largo plazo. La UE está evaluando opciones para financiar a Ucrania durante los próximos dos años, con la posibilidad de un préstamo de 140.000 millones de euros respaldado por los activos rusos que tienen congelados.

La cita en Londres buscó coordinar una respuesta unificada entre los aliados, combinando el envío de armas, las sanciones económicas y el apoyo financiero, en un momento crítico en el que la guerra se acerca a su cuarto invierno.

