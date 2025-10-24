Salarios dinámicos: la idea que agrandó la grieta con la CGT

Una nueva propuesta del Gobierno, los «salarios dinámicos», avivó la tensión con los sindicatos de la CGT, justo cuando la reforma laboral parecía un tema de menor conflicto.

La polémica surgió después de que el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentara la idea en dos foros públicos. Según el funcionario, el plan busca que los empleados que se «destacan» puedan recibir un pago adicional por mérito, por encima del salario básico acordado en los convenios.

«Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo», argumentó Cordero, explicando que el sistema pretende generar un diferencial salarial basado en el desempeño individual y la situación de cada empresa.

EL ENFÁTICO RECHAZO DE LA CGT

La propuesta no fue bien recibida por los sindicalistas. Gerardo Martínez, secretario de la CGT, emitió un comunicado con un «contundente y categórico rechazo» a cualquier cambio laboral que se inspire en el polémico Decreto 70/23, que la central obrera ya había judicializado.

«#BASTA!», sentenció Martínez, acusando al Gobierno de querer usar el tema de la reforma laboral para la campaña electoral.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS «SALARIOS DINÁMICOS»?

Desde la Secretaría de Trabajo aclaran que la idea no forma parte oficial de la reforma que se discute en el Consejo de Mayo, sino que es una propuesta para que las partes analicen. El concepto central es:

Un pago variable: Un adicional al salario base del convenio.

Basado en el mérito y la empresa: Este plus dependería del desempeño del trabajador y de la situación económica particular de la empresa.

Voluntario: El Gobierno insiste en que sería de aplicación voluntaria en las negociaciones paritarias.

EL CONFLICTO DE FONDO

El principal choque radica en el modelo de negociación. El Gobierno promueve dar más peso a la negociación por empresa para aplicar estos aumentos variables. La CGT, en cambio, defiende la negociación por actividad, que garantiza un piso salarial único para todos los trabajadores de un sector y fortalece el rol de los sindicatos.

Martínez aclaró que, a pesar del conflicto, la CGT mantendrá su participación en el Consejo de Mayo al menos hasta diciembre, cuando se presenten las conclusiones consensuadas. El futuro de cualquier reforma laboral, sin embargo, podría depender de los resultados de las próximas elecciones.

