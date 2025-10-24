7.000 pasajeros varados: Paro de pilotos paraliza cerca de 60 vuelos.

Una protesta de pilotos generó este viernes un caos aéreo en el Aeroparque Jorge Newbery, afectando los planes de viaje de aproximadamente 7,000 pasajeros y provocando la cancelación y demora de cerca de 60 vuelos.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realiza su segunda jornada de medidas de fuerza. La asamblea se desarrolló entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana, paralizando una parte crucial de la operación aérea nacional.

El conflicto se debe al estancamiento de las negociaciones salariales entre el gremio y Aerolíneas Argentinas. Según los pilotos, la empresa «no ofrece respuestas» a sus reclamos sobre salarios, ascensos y el cumplimiento del convenio laboral.

INFORMACIÓN CLAVE PARA PASAJEROS AFECTADOS

Si tenías un vuelo programado para esta mañana, Aerolíneas Argentinas recomienda:

Revisar tu correo electrónico para notificaciones sobre cambios o cancelaciones.

Consultar el estado de tu vuelo en la página web del aeropuerto.

Si compraste el pasaje mediante una agencia, contactarte con ella directamente.

UN CONFLICTO QUE SE EXTIENDE

Esta es la segunda protesta en lo que va del mes. La primera jornada, realizada a principios de octubre, afectó a 12,200 pasajeros y causó demoras en 95 vuelos.

Los pilotos también criticaron a la empresa por una «falta de previsión» tras el retiro preventivo de ocho aviones la semana pasada, lo que ya había tensionado la operación.

El gremio advirtió que el impacto de la medida de fuerza de hoy «repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos durante varios días», por lo que se recomienda a los viajeros mantenerse informados.

La protesta coincide con el inicio del fin de semana electoral, lo que podría aumentar la complicación para quienes planeaban trasladarse.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/10/23/por-una-medida-de-fuerza-de-los-pilotos-habra-demoras-y-cancelaciones-en-aeroparque-este-24-de-octubre/