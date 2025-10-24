¡Franco Colapinto brilla en las primeras prácticas del GP de México de F1!

Otro fin de semana emocionante llega a la Fórmula 1. Este viernes comienzan las primeras prácticas del Gran Premio de México, donde Franco Colapinto buscará destacarse nuevamente. Tras su polémico sobrepaso a Pierre Gasly en Estados Unidos, que generó debate en Alpine, el argentino llega con presión extra.

En las últimas vueltas del GP de Austin, Colapinto ignoró una orden del equipo para mantenerse detrás de Gasly y lo superó en pista. Esto provocó discusiones internas y dividió opiniones entre los fans de la F1.

“La situación del equipo se ha discutido internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo pase lo que pase”, declaró Franco tras una reunión. Y agregó: “Estamos todos juntos y todos trabajamos para lograr el mismo objetivo de seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carrera”.

Cómo le Fue a Franco Colapinto en el GP de México Anterior

Colapinto conoce bien el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde corrió su quinta carrera en F1 con Williams en 2024. En la primera práctica libre quedó 11°, superando a su compañero Alex Albon (17°). En la segunda sesión bajó al 15°, mientras Albon abandonó por un toque con Oliver Bearman.

El argentino terminó 16° en clasificación y 12° en la carrera, recibiendo elogios de James Vowles, jefe de Williams: “Bien hecho, Franco. Es realmente impresionante ver cómo adelantas a los coches, cómo te abres paso entre el tráfico y cómo mantienes los neumáticos bajo control. Es una parada única muy bien gestionada. Bravo, muy bien hecho”.

Horarios de las Prácticas del GP de México

Colapinto saldrá a pista este viernes a las 15 para la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) y a las 19 (hora argentina) para la segunda (FP2).

Dónde Ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Todas las actividades de Colapinto en México se transmiten por Fox Sports. También se puede ver con una suscripción a Disney+ Premium.

Fuente:https://tn.com.ar/deportes/automovilismo/2025/10/24/franco-colapinto-vuelve-a-la-accion-corre-las-primeras-practicas-del-gran-premio-de-mexico-de-la-formula-1/