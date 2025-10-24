Dentista condenado por ofrecer blanqueamiento gratis a influencers para abusarlas

Un caso impactante en el Reino Unido ha conmocionado a la opinión pública: Ricky Stubberfield, un dentista de 31 años, fue sentenciado a 26 años de prisión por abusar sexualmente de al menos ocho mujeres. El hombre las contactaba a través de Instagram, prometiéndoles tratamientos gratuitos de blanqueamiento dental para atraerlas y luego atacarlas.

La condena se dictó el 21 de octubre tras encontrarlo culpable de 23 delitos graves, incluyendo violación, abuso sexual, penetración digital, exhibicionismo y producción de imágenes indecentes de menores. Además, deberá cumplir seis años de libertad vigilada y será registrado como delincuente sexual.

Cómo Operaba el Abusador: Engaño en Redes y Ataques en el Consultorio

Según la policía de Devon y Cornwall, Stubberfield elegía a jóvenes influencers de entre 16 y 27 años en redes sociales. Les ofrecía «tratamientos gratis» a cambio de promocionar su negocio de blanqueamiento dental en Plymouth.

Entre 2022 y 2024, al menos cinco mujeres en sus 20 años sufrieron abusos en el local. Cuatro fueron manoseadas durante el tratamiento, y tres habían aceptado la oferta por mensajes en Instagram. A otra, se exhibió sin pudor. El dentista aprovechaba momentos vulnerables, como cuando las víctimas tenían el protector bucal puesto, para atacarlas, pedir fotos o hacer avances.

El Inicio de la Investigación y el Testimonio Clave

La investigación arrancó en febrero de 2022, cuando una chica de 16 años denunció abusos en dos ocasiones: en un recital (en un baño y en la camioneta del acusado) y en una casa. Parte de los hechos se grabaron en una videollamada de FaceTime, donde Stubberfield la apartó de su amiga para obligarla a un acto sexual.

Con el avance de la causa, la policía descubrió más víctimas y delitos, incluyendo ataques de 2013 y 2021.

La Condena y el Mensaje de la Justicia

En la audiencia, el juez describió la conducta de Stubberfield como «depredación absolutamente desalmada» y lo consideró un «riesgo muy alto para la sociedad».

El detective inspector Marcus Hodges elogió la valentía de las víctimas: «Espero que encuentren cierre y reconstruyan sus vidas tras este fallo».

