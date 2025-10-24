¡Shock! Lourdes de Bandana encontrada en allanamiento a casa de su ex, quien quedó detenido

Después de 19 días de incertidumbre sobre su paradero, Lourdes Fernández, conocida como Lourdes de Bandana, fue localizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La hallaron durante un allanamiento en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, acusado de violencia de género. El hombre intentó escapar, pero fue detenido.

Según versiones iniciales, la artista habría estado todo este tiempo en la casa del empresario en Palermo. Más de 15 efectivos policiales, incluyendo personal científico, ingresaron al edificio en Ravignani 2386. El SAME también intervino y encontró a Lourdes en «condiciones muy vulnerables», según reportes de TN.

El parte policial detalla: «En horas de la noche, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de Leandro Esteban García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández».

A la tarde, la expareja había permitido el ingreso parcial de la policía, pero no un revisión completa. Cuando llegó la orden judicial, García Gómez intentó huir por la terraza, pero fue capturado antes. Esto se informó en el programa Solo una vuelta más de TN.

Traslado en Ambulancia y Estado de Salud

Tras confirmar la presencia de Lourdes, el SAME la atendió en el lugar. Minutos antes de las 23, fue trasladada en ambulancia al Hospital Fernández. «Su estado no es el mejor», reportó la cronista Julieta Vismara desde el sitio. «Pudo subir a la ambulancia por sus propios medios caminando».

El caso continúa bajo investigación por violencia de género, y se esperan más detalles sobre las condiciones en que se encontraba la cantante.

