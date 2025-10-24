Paro de pilotos: ya hay demoras en Aeroparque y Ezeiza por la asamblea de APLA

Desde las primeras horas de este viernes se registran demoras y cancelaciones en Aeroparque Jorge Newbery y otros aeropuertos del país, debido a la asamblea de pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

La medida de fuerza comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 10, afectando la programación de vuelos de Aerolíneas Argentinas, principalmente los servicios de cabotaje. Según estimaciones, más de 7.000 pasajeros podrían verse afectados por reprogramaciones y cancelaciones.

El gremio confirmó que esta acción completa la segunda parte del plan de lucha iniciado el jueves 9, en reclamo de mejoras salariales, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, APLA sostuvo:

“Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos.”

Además, la entidad gremial criticó la falta de previsión en la flota de Aerolíneas Argentinas, luego de que la empresa retirara ocho aviones Boeing 737-800 por fallas técnicas. Esta situación obligó a derivar vuelos a otras flotas e incluso a aerolíneas competidoras, lo que amplificó las demoras y complicaciones en la jornada.

El paro se da en medio de un clima de tensión paritaria con la conducción de la compañía estatal y sin avances concretos en la negociación. Desde Aerolíneas aún no se difundió un parte oficial sobre el alcance total de las cancelaciones, pero se espera que las demoras se extiendan durante todo el día.