Preocupación por la desaparición de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana: su madre denunció que no logra contactarla

Crece la preocupación por el paradero de Lourdes Fernández, conocida artísticamente como “Lourdes”, exintegrante del popular grupo pop argentino Bandana, quien desapareció el pasado 4 de octubre. Su madre, Mabel, radicó la denuncia formal ante una dependencia policial tras varios días sin poder comunicarse con ella.

De acuerdo con fuentes judiciales, la última comunicación entre Lourdes y su familia se produjo el 4 de octubre, y desde entonces no volvió a responder mensajes ni llamadas. Sin embargo, las redes sociales de la artista se mantienen activas, lo que genera confusión y preocupación entre sus allegados.

La denuncia presentada por su madre incluye la mención de una causa previa por violencia de género que Lourdes había iniciado en 2022 contra su expareja, Leandro García Gómez. En esa oportunidad, la cantante había denunciado agresiones y hostigamientos, por lo que Mabel solicitó que la investigación actual considere esa denuncia anterior.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, efectivos policiales se presentaron en el domicilio de García Gómez, donde fueron recibidos por el propio hombre, quien se mostró molesto durante el procedimiento y registró la intervención con su teléfono.

Dentro del inmueble, García Gómez manifestó que Lourdes ya no vivía allí y que no mantenían relación de pareja, además de negar el ingreso de los agentes sin orden judicial. Por ese motivo, se dispuso una consigna policial permanente en la vivienda hasta obtener nuevas directivas del Ministerio Público Fiscal.

Actividad en redes sociales

Pese a la denuncia de desaparición, las cuentas oficiales de Lourdes Fernández continúan mostrando publicaciones recientes. Hace 12 horas, la cantante compartió una historia de Instagram con una imagen de dos personas tomadas de la mano formando un corazón, junto al texto: “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”.

El mensaje agrega: “Reparar el vínculo. Es importante soi [sic] tenemos una sola vida y un solo amor”. En otra publicación, también de hace 12 horas, se la ve sonriente y recostada junto a su gato.

Un día antes, Lourdes había publicado una foto junto a Leandro García Gómez, a quien identifica como “LeanGG”, dedicándole un saludo de feliz cumpleaños.

Mientras tanto, la familia insiste en que no ha logrado establecer contacto directo con ella, y que las publicaciones podrían no estar siendo administradas por Lourdes.

La Fiscalía y la Policía continúan trabajando para verificar su estado y ubicación, en un caso que genera creciente alarma pública por los antecedentes de violencia denunciados y las inconsistencias entre la denuncia y la actividad digital de la cantante.