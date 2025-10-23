Denuncia anónima alertó sobre un intento de robo armado en Rocas Coloradas y reorientó la búsqueda de los jubilados desaparecidos

Un llamado anónimo a la línea 134 reconfiguró por completo la investigación por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados buscados desde hace once días en Chubut. Según la denuncia, la pareja habría sido víctima de un intento de robo con armas en la zona de Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia, el mismo sector donde fue hallada su camioneta Toyota Hilux.

El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que el nuevo dato proviene de una persona que también sufrió un intento de robo en ese lugar, pero logró escapar.

“Tenemos que verificar todas las versiones. La denuncia habla de gente armada intentando robarle a los transeúntes. Incluso el denunciante dice que él también fue víctima de un intento de despojo armado”, explicó el funcionario.

Iturrioz precisó que la investigación avanza sobre dos hipótesis principales: la pérdida accidental y la del homicidio.

Además, no descartó que la pareja haya caído en un sumidero, una posibilidad advertida por los baqueanos de la zona.

“Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. Estamos intentando conseguir drones que permitan medir hasta diez metros de profundidad”, señaló.

El ministro también mencionó la presencia de fauna salvaje, lo que añade complejidad al operativo: “Hoy encontramos un puma y hubo que dispararle para ahuyentarlo. También hallamos guanacos muertos por acción de los pumas a diario. Es una zona realmente complicada”.

Operativo en Rocas Coloradas

El operativo de búsqueda, que ya abarca 40 kilómetros a la redonda, se concentra ahora en el sector de Rocas Coloradas, según confirmó el portal ADNSUR.

“Ya se rastrillaron cerca de 40 kilómetros y no hay rastros ni evidencia de que hayan transitado o tenido un accidente. Hoy hicimos el último rastrillaje desde Puerto Salamanca hacia el este, por la taquera blanca, hasta la luneta. Son 51 kilómetros recorridos y no hay ninguna evidencia”, detalló Iturrioz.

Mientras tanto, las familias de Pedro y Juana permanecen en Comodoro Rivadavia, acompañando las tareas de búsqueda y exigiendo que se mantenga el despliegue de recursos hasta conocer qué ocurrió.