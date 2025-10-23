Comodoro será sede del taller “Fortaleciendo y proyectando la Economía Social y Solidaria en las redes comunitarias”

La ciudad de Comodoro Rivadavia será escenario de una nueva propuesta formativa vinculada a la Economía Social y Solidaria, con la realización del taller participativo “Fortaleciendo y proyectando la Economía Social y Solidaria en las redes comunitarias”, a cargo del Lic. René Silvera, docente de la Cátedra de Economía Política y del Taller de Cooperativismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, de 10 a 14 horas, en el Centro de Información Pública (CIP) de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Se trata de una actividad abierta y gratuita, que incluirá la entrega de certificación de asistencia.

El taller está destinado a feriantes, emprendedores, integrantes de organizaciones sociales y público en general, con el objetivo de fortalecer las redes comunitarias y promover herramientas colectivas para el desarrollo económico y social desde una perspectiva solidaria.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar espacios de intercambio de saberes y experiencias, impulsando el trabajo conjunto entre el sector universitario, el Estado y las redes comunitarias locales.

“La economía social y solidaria se construye desde el territorio y con la participación de todos los actores. Este tipo de espacios permiten pensar colectivamente cómo proyectar modelos productivos más justos, sustentables y con sentido comunitario”, expresó el Lic. Silvera.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión de la FHCS (UNPSJB), la Dirección de Políticas para el Desarrollo de la Economía Social y Proyectos Especiales, y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse escaneando el código QR disponible en el afiche oficial del evento o acercarse directamente al lugar el día del encuentro.