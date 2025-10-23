Jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 23 de octubre de 2025, Comodoro Rivadavia amaneció con 12.9°C, cielo algo nublado y condiciones de buena visibilidad, en una jornada que anticipa cambios en el clima hacia la noche.

Según el parte oficial, actualizado a las 05:53 horas, la temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 13°C, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará durante el día.

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, con viento moderado del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

En la tarde, el cielo se mantendrá inestable, con chaparrones aislados y viento leve a moderado del oeste, mientras que hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas con viento del noroeste.

El reporte del SMN detalla una humedad del 46%, presión atmosférica de 1002.5 hPa, y visibilidad de 30 kilómetros. El sol salió a las 06:21 y se pondrá a las 20:09.

Pronóstico extendido: