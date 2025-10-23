Jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 23 de octubre de 2025, Comodoro Rivadavia amaneció con 12.9°C, cielo algo nublado y condiciones de buena visibilidad, en una jornada que anticipa cambios en el clima hacia la noche.
Según el parte oficial, actualizado a las 05:53 horas, la temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 13°C, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará durante el día.
Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, con viento moderado del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.
En la tarde, el cielo se mantendrá inestable, con chaparrones aislados y viento leve a moderado del oeste, mientras que hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas con viento del noroeste.
El reporte del SMN detalla una humedad del 46%, presión atmosférica de 1002.5 hPa, y visibilidad de 30 kilómetros. El sol salió a las 06:21 y se pondrá a las 20:09.
Pronóstico extendido:
-
Viernes: mínima 9°C / máxima 18°C — parcialmente nublado.
-
Sábado: mínima 8°C / máxima 13°C — tiempo fresco y ventoso.
-
Domingo: mínima 4°C / máxima 6°C — descenso de temperatura y lluvias.
-
Lunes: mínima 4°C / máxima 7°C — inestable y frío.
-
Martes: mínima 5°C / máxima 15°C — mejora progresiva.
-
Miércoles: mínima 13°C / máxima 19°C — condiciones estables.