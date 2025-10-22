¡Flan de Chocolate en 30 Minutos! Sin Horno ni Baño María: Cremoso, Fácil y Delicioso.

Flan casero de chocolate sin horno: la receta más fácil y rápida para un postre irresistible

El flan casero de chocolate es uno de esos postres clásicos que nunca fallan y siempre conquistan a todos. Su textura cremosa y su sabor intenso lo convierten en el cierre perfecto para cualquier comida, ya sea un almuerzo o una cena. Pero lo mejor de todo es que esta versión no necesita horno ni baño maría, y se prepara en menos de 30 minutos.

Con unos pocos ingredientes y un procedimiento muy sencillo, podés disfrutar de un flan delicioso y liviano, ideal para cuando querés algo dulce sin complicarte demasiado.

Ingredientes:

– 2 tazas de leche

– ½ taza de azúcar

– 3 cucharadas de cacao en polvo

– 2 cucharaditas de gelatina neutra

– ½ cucharadita de esencia de vainilla

– Una pizca de sal

– Chocolate rallado o chips de chocolate (para decorar)

Preparación paso a paso:

1. Hidratá la gelatina según las indicaciones del envase.

2. En una cacerola chica, mezclá la leche, el azúcar, el cacao y la pizca de sal. Llevá a fuego medio y revolvé constantemente hasta que el azúcar y el cacao se disuelvan, sin dejar que hierva.

3. Agregá la gelatina hidratada y mezclá bien hasta que se integre completamente.

4. Sumá la esencia de vainilla y cociná un minuto más, siempre revolviendo.

5. Verté la preparación en moldes individuales o en una fuente grande.

6. Llevá a la heladera durante 15 a 20 minutos, o hasta que el flan esté firme.

7. Antes de servir, decorá con chocolate rallado, chips o una cucharada de crema batida, si querés darle un toque especial.

Este flan casero de chocolate sin horno es una excelente opción para sorprender con un postre rápido, económico y lleno de sabor. Perfecto para disfrutar en familia o compartir con amigos.