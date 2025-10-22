Werthein presentó su renuncia irrevocable

El ministro argentino de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, presentó su dimisión este miércoles de manera irrevocable a cuatro días de las elecciones legislativas nacionales de este domingo, informaron a la Agencia Sputnik fuentes de la Cancillería.

«Sí, hoy presentó su renuncia», confirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller argentino presentó su renuncia de forma oficial a través de la Gestión Documental Electrónica, que registra todas las actuaciones y movimientos en el sector público nacional.

La dimisión de Werthein, que ejercía de ministro de Relaciones Exteriores desde el 31 de octubre de 2024, y que antes se desempeñaba como embajador argentino en EEUU, golpea de lleno al Gobierno de Javier Milei en la recta final de los comicios parlamentarios, que permitirán la renovación parcial de las dos cámaras del Congreso.

El hasta ahora canciller, de 69 años, dimitió por los ataques que recibió en el seno del Ejecutivo a raíz de la reunión que mantuvo el 14 de este mes en la Casa Blanca el mandatario argentino con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El principal detractor de Werthein, de manera pública, fue el militante oficialista Daniel Parisini (conocido como «El Gordo Dan»), que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, considerado por Milei como parte del «triángulo de hierro» que integra el mandatario junto con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Werthein, que no esperó a las elecciones para presentar su dimisión, se vio desautorizado durante la visita oficial del presidente argentino a EEUU, cuando le achacaron la responsabilidad por los dichos de Donald Trump, que condicionó la ayuda financiera de su administración al Ejecutivo argentino a que Milei ganara los comicios de medio término de este domingo.

El presidente anunció el martes que realizaría cambios en su gabinete después de las elecciones legislativas, pero Werthein decidió dar a conocer su renuncia en la antesala de los comicios, en un gesto de desaire a la actual gestión.

En el terreno político, el Congreso le presentó batalla para sancionar y ratificar tres leyes que el presidente intentó vetar sin éxito, y en el plano económico, la actividad se encuentra en retroceso desde mayo, al igual que el consumo.

La negativa de la actual gestión a acumular reservas para evitar una mayor presión sobre el dólar no evitó que aumentaran las cotizaciones de la divisa en las últimas semanas, lo que llevó al Ejecutivo a pedir la asistencia financiera de EEUU. (Sputnik)