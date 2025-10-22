El Gobierno anuló las polémicas disignaciones que Werthein hizo antes de irse

El Gobierno anula las designaciones firmadas por Werthein antes de su renuncia como canciller

El Gobierno decidió dejar sin efecto la lista de traslados diplomáticos al exterior que había firmado Gerardo Werthein poco antes de presentar su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores. Según informaron fuentes oficiales, el Ejecutivo no convalidará la medida y elaborará una nueva nómina de designaciones una vez que se confirme al futuro canciller.

La resolución en cuestión, identificada como “2025-193”, incluía más de 80 designaciones y movimientos de funcionarios del Servicio Exterior hacia embajadas y consulados argentinos en distintas partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.

Desde la Casa Rosada aseguraron que se revisarán todos los movimientos diplomáticos dispuestos durante los últimos días de Werthein al frente del Palacio San Martín, con el objetivo de garantizar que las futuras decisiones respondan a la nueva orientación política. Por el momento, aún no se definió quién ocupará el cargo de canciller.

La resolución firmada por Werthein el 22 de octubre, apenas horas antes de hacer oficial su salida, disponía una amplia reestructuración del servicio exterior con destinos en más de 40 países y fechas de arribo previstas entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Entre los destinos se incluían consulados como Nueva York, Miami, Shanghái, Beijing, Londres y Moscú, además de representaciones en África, Medio Oriente y el Caribe.

En el Gobierno sostienen que el presidente Javier Milei no convalidará la renuncia de Werthein hasta el lunes 27 de octubre, cuando se termine de definir la reestructuración completa del gabinete. En el oficialismo reconocen que la intención es relanzar la gestión con cambios profundos en la composición de las carteras y en buena parte de sus titulares.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la salida de Werthein se precipitó por diferencias internas con el asesor presidencial Santiago Caputo y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, cuestionan que haya decidido anticipar su salida del gabinete antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la Casa Rosada también confirmaron que se preparan nuevos anuncios vinculados a cambios en las áreas de Seguridad, Justicia y Defensa. Incluso, se analiza la posibilidad de unificar las dos primeras carteras y designar un nuevo jefe militar. En paralelo, circulan versiones sobre eventuales modificaciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), actualmente a cargo de Sergio Neiffert, y en áreas dependientes del Ministerio de Economía, como Infraestructura, que podrían pasar a manos de representantes de los gobernadores dialoguistas.

Con estas medidas, el Gobierno busca reorganizar el esquema político y diplomático de cara a una nueva etapa de gestión.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/10/22/el-gobierno-dara-de-baja-las-80-designaciones-que-firmo-gerardo-werthein-antes-de-renunciar-como-canciller/