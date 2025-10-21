¡Polémica en F1! Colapinto y Alpine fijan reunión tras sobrepaso a Gasly

La decisión de Franco Colapinto de ignorar las órdenes de sus ingenieros en el Gran Premio de Estados Unidos tendrá repercusiones. Así lo confirmó Steve Nielsen, director de Alpine, tras la carrera en Austin. «Cualquier instrucción desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido», declaró.

La polémica que sacudió a Alpine

Según el periodista Leo Regueira de Carburando, el piloto argentino se reunirá con la directiva del equipo este martes. El encuentro busca aclarar el incidente donde Colapinto sobrepasó a Pierre Gasly, desafiando las instrucciones. «Hay que esperar a mañana. Mañana va a ser un día interesante. Seguramente no nos vayamos a enterar mucho de lo que pase en la reunión. Pero no tengan miedo, porque los que apoyan a Franco Colapinto le dieron su total apoyo», dijo Regueira.

Por ahora, no se conocen detalles sobre el horario o lugar de la reunión. Alpine quiere escuchar la versión de Colapinto y decidir los próximos pasos tras el escándalo en Texas.

Consecuencias y futuro en la F1

El equipo intentará resolver el conflicto rápido, ya que el Gran Premio de México se acerca el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No se descarta una sanción interna para el resto de la temporada, en medio de especulaciones sobre la renovación de contrato de Colapinto para 2026.

Este incidente destaca la tensión en Alpine, donde la obediencia a las órdenes es clave en la Fórmula 1. Colapinto, con su talento emergente, enfrenta ahora un desafío interno que podría afectar su carrera.

En resumen, la reunión del martes será crucial para el futuro del argentino en el equipo, mientras la F1 acelera hacia nuevas carreras.

Fuente:https://tn.com.ar/deportes/automovilismo/2025/10/20/aseguran-que-la-reunion-entre-colapinto-y-alpine-tras-la-polemica-por-el-sobrepaso-a-gasly-ya-tiene-fecha/