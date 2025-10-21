¡Tu hogar siente contigo! Cómo las emociones moldean el diseño de tu casa

Nuestro hogar no es solo un techo sobre la cabeza: es un refugio que influye en nuestro ánimo. La neuroarquitectura, una disciplina que combina arquitectura y neurociencia, demuestra que colores, luces, formas y sonidos pueden generar calma o tensión. Diseñar con intención crea espacios que cuidan nuestro bienestar emocional, mental y físico.

La ciencia detrás de los espacios que sentimos

Estudios clave respaldan esta idea. El trabajo de Roger Küller, psicólogo sueco, junto a Byron Mikellides y Jan Janssens, analiza cómo los colores afectan nuestras emociones. Colores intensos aumentan el estrés y hacen sentir incómodos a las personas introvertidas. Otro estudio de investigadores estadounidenses, como Charles A. Czeisler y Steven H. Strogatz, muestra que la luz natural regula nuestro ritmo circadiano, mejorando el sueño y la salud.

Además, el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos encontró que más luz en centros geriátricos reduce el deterioro cognitivo y previene la depresión en adultos mayores. Y la Universidad de Estocolmo comprobó que sonidos naturales, como el agua de una fuente o un jardín, ayudan a recuperar el estrés diario.

Diseñando para el bienestar

La neuroarquitectura no busca solo belleza, sino entornos que inspiren calma, reduzcan el estrés y fomenten la creatividad. Cada detalle importa: la luz de una ventana, los tonos de las paredes, la calidad del aire o la integración de la naturaleza. Todo activa respuestas en nuestro sistema nervioso, generando equilibrio o desequilibrio.

La arquitecta española María Gil, especialista en neurociencia, explica: «Diseñamos espacios que concilien la biología humana para vivir más sanos, conectados y felices». Su enfoque se basa en la Teoría Polivagal de Stephen Porges, que evalúa si un entorno es seguro o amenazante. Gil afirma que entornos naturales hacen sentir seguro al cuerpo, y aplica dos principios:

Conexión con la naturaleza: Incorporar luz solar, sonidos agradables y texturas orgánicas, respetando ritmos biológicos. Personalización emocional: Incluir memorias, valores y símbolos que reflejen a quienes habitan el espacio.

Aplicar estos principios mejora la calidad de vida: reduce enfermedades, aumenta la productividad y fortalece la convivencia.

Espacios que nos transforman

En resumen, la neuroarquitectura transforma hogares en aliados para el bienestar. No es un lujo, sino una necesidad básica. Al diseñar con ciencia, creamos lugares que nos hacen sentir mejor, conectados y felices.

Fuente:https://tn.com.ar/salud/noticias/2025/10/20/neuroarquitectura-como-las-emociones-tambien-disenan-nuestro-hogar/