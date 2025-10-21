¡Alerta electoral! Gobierno proyecta 30% de ausentismo y lanza campaña urgente para votar

El Gobierno de La Libertad Avanza estima que alrededor del 30% de los votantes no acudirán a las urnas en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. Esto significa que esperan una participación del 70%, similar a lo visto en comicios anteriores. La baja asistencia refleja una apatía creciente, pero el oficialismo confía en estrategias para contrarrestarla.

Ausentismo electoral: un patrón repetido

Según fuentes de Casa Rosada, esta proyección se basa en datos de elecciones recientes. Por ejemplo, en las locales de Buenos Aires, el 37% del padrón no votó, mientras que en Santa Fe, durante las provinciales de junio, la ausencia llegó al 48%. En las legislativas de 2021, solo el 71% de los electores participaron. Este 26 de octubre marcará la primera vez que se use la Boleta Única de Papel en todo el país, un cambio que podría influir en la participación.

A pesar de estos números, el Gobierno no se desanima. «Que va a ser buena, va a ser buena la elección. Porque vamos a aumentar la cantidad de diputados y senadores en el Congreso. Hay que ver cuántos», aseguraron fuentes oficiales a TN. Otra voz agregó: «Entre La Libertad Avanza y el PRO vamos a tener el tercio necesario. Se suman los que entren por los gobiernos provinciales. Vamos a poder hacer reformas razonables».

Con un tercio de los escaños en Diputados, el oficialismo podría bloquear leyes especiales, insistencias en vetos presidenciales y hasta juicios políticos. Sin embargo, reconocen que necesitarán alianzas con fuerzas dialoguistas para gobernar efectivamente.

Estrategia de La Libertad Avanza: polarización y foco provincial

La Libertad Avanza planea polarizar con el kirchnerismo hasta el último momento para evitar que votos se vayan a opciones del centro, como Provincias Unidas. A nivel nacional, creen que pueden ganar, pero los resultados dependerán de cada provincia.

La provincia de Buenos Aires es el mayor desafío. Aunque esperan mejorar el desempeño del 7 de septiembre (donde quedaron 14 puntos por debajo de Fuerza Patria), admiten estar «un poco abajo». El objetivo es reducir la brecha a un dígito, no dos.

En Córdoba y Santa Fe, las proyecciones son más positivas. Fuentes libertarias indican que el candidato Gonzalo Roca se ha emparejado con sus rivales, y Juan Schiaretti habría caído 8-10 puntos. Para impulsar a Agustín Pellegrini en Santa Fe, Javier Milei cerrará la campaña en Rosario el jueves, antes de la veda electoral.

El oficialismo confía en victorias en seis provincias clave: CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego. En la mayoría, han formado alianzas con fuerzas provinciales o el PRO para fortalecer su presencia.

Mirada al futuro

Tras las elecciones, el Gobierno prepara cambios en el Gabinete, con nombres como [insertar nombres si disponibles] sonando fuerte. Mientras tanto, relativizan críticas externas, como las de Donald Trump sobre la economía argentina.

En resumen, con un ausentismo proyectado del 30%, La Libertad Avanza apuesta por la polarización y alianzas provinciales para asegurar un buen resultado legislativo.

Fuenta:https://tn.com.ar/politica/2025/10/21/el-gobierno-proyecta-un-30-de-ausentismo-en-las-elecciones-y-reforzara-el-pedido-de-ir-a-votar/