ARCA eliminó el régimen RICOI para simplificar la fiscalización de operaciones internacionales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la eliminación del Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI), a través de la Resolución General 5772/2025, publicada este martes 21 de octubre en el Boletín Oficial.

El RICOI, creado por la Resolución General 5306/2022, obligaba a las personas jurídicas alcanzadas por el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias a informar un conjunto de operaciones internacionales, entre ellas:

Transacciones con sujetos vinculados en el exterior .

Operaciones con entidades radicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación .

Estructuras o acuerdos que pudieran trasladar beneficios fiscales o afectar la transparencia tributaria.

El régimen también exigía identificar a las contrapartes extranjeras, detallar la naturaleza de las operaciones y su relación con los mecanismos internacionales de reporte, como CRS (Common Reporting Standard) y FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Con esta decisión, ARCA busca simplificar y unificar los sistemas de información fiscal, en línea con el Decreto 353/2025, que instruyó a los organismos públicos a racionalizar los regímenes informativos y eliminar duplicidades en los procesos de control tributario.

“En el marco del referido proceso de revisión y atendiendo a la finalidad de evitar duplicidades de información, y, por otra parte, simplificar las obligaciones a cargo de los responsables, resulta aconsejable la abrogación de la norma”, indica el texto oficial.

No obstante, la resolución aclara que la derogación se dispone “sin perjuicio de la continuidad de las acciones de control”, lo que implica que los mecanismos de fiscalización seguirán activos mediante otras herramientas regulatorias.

La medida entra en vigencia este 21 de octubre y será aplicable a la información correspondiente a los ejercicios cerrados a partir del 1 de mayo de 2025.