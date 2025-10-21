Se  profundiza la búsqueda Pedro y Juana

En las últimas horas se conformaron tres grupos de canes y personal para un amplio rastrillaje. De las tareas participan unos 60 efectivos. Supervisaron los trabajos el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía del Chubut.

El Gobierno del Chubut continúa, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, en una amplia zona cercana al Cañadón Visser y Rocas Coloradas, entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Camarones.

Las tareas de rastrillaje, que se están llevando adelante con la conformación de tres grupos de canes y personal dispuesto para un amplio rastrillaje terrestre, cuentan con la participación de aproximadamente 60 efectivos policiales.

El arduo trabajo se efectúa tomando como punto de partida la ubicación del vehículo hacia la zona costera, hasta un punto donde el terreno impedía continuar con el avance, arrojando al momento resultado negativo.

Asimismo, se encuentra trabajando en el terreno el comisario Ariel Ríos, coordinador general de la Provincia ante el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), junto a tres canes de búsqueda de personas vivas en grandes áreas, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Bomberos de Trelew, y personal de Policía Científica de Esquel con su respectivo can.

En tanto que, además, se cuenta con el apoyo de droneros y diversos equipos técnicos para optimizar la cobertura del terreno.

Participan también Defensa Civil Provincial, con camionetas y drones, supervisados por el subsecretario de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Eduardo Pérez; Defensa Civil Municipal Bomberos Voluntarios; aspirantes a Policía del Chubut, y personal de la División Búsqueda de Personas.

Durante el operativo de las últimas horas, y a partir de un amplio despliegue de recursos humanos, materiales y caninos, se efectuó un rastrillaje total de aproximadamente 50 kilómetros, partiendo desde el punto donde fue localizada la camioneta en dirección noreste, siguiendo el curso del zanjón y finalizando en la Ruta Nacional N° 3.

En el trayecto se verificó la existencia de un puesto abandonado ubicado entre el zanjón y la mencionada ruta.

Asimismo, se contó con la presencia en el lugar del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, quien supervisó personalmente la búsqueda de las personas desaparecidas, acompañado por el comisario Cristian Mulero, jefe de Operaciones de Comodoro Rivadavia; el comisario inspector Pablo Lobos, 2° jefe del Área de Investigaciones; el director general de Defensa Civil de la Provincia, Julio Retamal; y el subsecretario de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Eduardo Pérez. También estuvo presente en el lugar el jefe de Policía de la Provincia del Chubut, comisario general Andrés García, quien tomó conocimiento directo de las tareas realizadas.