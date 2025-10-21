Una vidente argentina aseguró haber tenido una visualización sobre la pareja desaparecida en Comodoro

En medio de la profunda preocupación por la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), una mujer identificada como Andrea Flores, quien se describe como vidente o sensitiva, publicó una visualización relacionada con el caso que conmociona a la región.

Según explicó en sus redes sociales, la publicación surgió “a pedido de seguidores argentinos” interesados en el paradero de los jubilados desaparecidos. En su mensaje, Flores asegura haber percibido la presencia de una tercera persona, un hombre en un vehículo, que habría entrado en confianza con la pareja.

“Se trasladaron en ese vehículo a una zona de cabaña. Primero se ve ese lugar, no lejos de donde quedó la camioneta. Después se ve otro lugar de árboles más lejos y ahí se pierden sus energías en mi visualización. Se ve ruta de por medio y mar”, escribió la vidente.

El testimonio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó diferentes reacciones entre los usuarios, algunos mostrando interés y otros apelando a mantener el foco en la investigación oficial que continúa encabezando la Policía del Chubut junto a la División Búsqueda de Personas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones respecto a esta publicación, y las tareas de rastrillaje siguen concentradas en la zona de Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta Toyota Hilux perteneciente a la pareja.