Martes con cielo parcialmente nublado y leve viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 21 de octubre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con 8.8°C, una sensación térmica de 5.7°C y cielo ligeramente nublado, en una jornada que se mantendrá estable y templada durante todo el día.
De acuerdo al pronóstico oficial actualizado a las 05:50 horas, la temperatura máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 7°C, con baja probabilidad de precipitaciones.
Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
En la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y ráfagas cercanas a los 59 km/h. Hacia la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con vientos del norte y sin pronóstico de lluvias.
Los datos registrados por el SMN indican una humedad del 53%, presión de 1006.6 hPa y visibilidad óptima de 30 kilómetros. El sol salió a las 06:24 y se pondrá a las 20:06.
Pronóstico extendido:
-
Miércoles: mínima 10°C / máxima 21°C
-
Jueves: mínima 11°C / máxima 18°C
-
Viernes: mínima 9°C / máxima 17°C
-
Sábado: mínima 7°C / máxima 14°C
-
Domingo: mínima 6°C / máxima 12°C
-
Lunes: mínima 3°C / máxima 11°C