martes, octubre 21
Ciudad

Martes con cielo parcialmente nublado y leve viento

La jornada se presenta templada, con una máxima de 18°C . El viento soplará del oeste con ráfagas moderadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 21 de octubre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con 8.8°C, una sensación térmica de 5.7°C y cielo ligeramente nublado, en una jornada que se mantendrá estable y templada durante todo el día.

De acuerdo al pronóstico oficial actualizado a las 05:50 horas, la temperatura máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 7°C, con baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y ráfagas cercanas a los 59 km/h. Hacia la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con vientos del norte y sin pronóstico de lluvias.

Los datos registrados por el SMN indican una humedad del 53%, presión de 1006.6 hPa y visibilidad óptima de 30 kilómetros. El sol salió a las 06:24 y se pondrá a las 20:06.

Pronóstico extendido:

  • Miércoles: mínima 10°C / máxima 21°C

  • Jueves: mínima 11°C / máxima 18°C

  • Viernes: mínima 9°C / máxima 17°C

  • Sábado: mínima 7°C / máxima 14°C

  • Domingo: mínima 6°C / máxima 12°C

  • Lunes: mínima 3°C / máxima 11°C

