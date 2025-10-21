Luque en Puerto Madryn: «El impacto de las decisiones de Milei se sienten en toda la provincia»

El candidato a Diputado Nacional por el Frente Unidos Podemos caminó las calles de la ciudad portuaria compartiendo su propuesta para las próximas elecciones.

Juan Pablo Luque visitó la ciudad de Puerto Madryn en el primer día de la última semana de campaña, donde mantuvo un mano a mano con comerciantes del centro de la ciudad.

«El impacto de la caída del consumo es absoluto. Una ciudad como Puerto Madryn, con el movimiento turístico que solía tener hoy padece las decisiones que se toman desde el Gobierno Nacional» expresó el candidato.

Agregó que «los números son alarmantes en todos los rubros, lo que muestra claramente que la gente no tiene plata en los bolsillos».

«Le pidieron a la gente hacer un sacrificio y los comerciantes fueron los primeros en padecer el efecto del recorte, –insistió Luque–. Son los pequeños y medianos empresarios, que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo y que se encuentran sin posibilidades de sostener el empleo».

«Las decisiones que se tomaron desde el Gobierno Nacional y que tuvieron el aval de legisladores de Chubut como socios minoritarios de Milei hoy tienen estas consecuencias», agregó.

Luque agradeció que «cada vez somos más los que estamos coincidiendo en buscar respuestas a los problemas reales que tienen los chubutenses y llegar al Congreso con una agenda legislativa que representen esos intereses», finalizó.