Ana Clara Romero: “Ésta es la forma en la que defendemos la provincia desde Despierta Chubut”

La diputada nacional Ana Clara Romero celebró la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” en Trelew, en el marco del aniversario 139° de la localidad valletana.

“Este Hospital de Alta Complejidad llega para cambiarle la vida a todos los vecinos del valle chubutense, y es otro ejemplo de los tantos compromisos que asumimos* y pudimos cumplir para fortalecer nuestro sistema de salud pública. La apertura de este primer sector, de neonatología, va a permitir una atención sólida para un área tan sensible como el cuidado, diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos”, aseguró.

Romero destacó que «se trata de un avance enorme e importante para Trelew y para toda la provincia, que demuestra que cuando hay gestión y trabajo en equipo, los resultados llegan. Esta es la forma en la que defendemos la provincia desde Despierta Chubut: con hechos, cumpliendo con la palabra y generando oportunidades para que cada chubutense pueda tener un futuro mejor”, finalizó.