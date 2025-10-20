Close Menu
martes, octubre 21
Politica

Ana Clara Romero: “Ésta es la forma en la que defendemos la provincia desde Despierta Chubut”

1 Min Read

La diputada nacional Ana Clara Romero celebró la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” en Trelew, en el marco del aniversario 139° de la localidad valletana.

“Este Hospital de Alta Complejidad llega para cambiarle la vida a todos los vecinos del valle chubutense, y es otro ejemplo de los tantos compromisos que asumimos* y pudimos cumplir para fortalecer nuestro sistema de salud pública. La apertura de este primer sector, de neonatología, va a permitir una atención sólida para un área tan sensible como el cuidado, diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos”, aseguró.

Romero destacó que «se trata de un avance enorme e importante para Trelew y para toda la provincia, que demuestra que cuando hay gestión y trabajo en equipo, los resultados llegan. Esta es la forma en la que defendemos la provincia desde Despierta Chubut: con hechos, cumpliendo con la palabra y generando oportunidades para que cada chubutense pueda tener un futuro mejor”, finalizó.

