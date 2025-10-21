Alpine define el futuro de Pierre Gasly para el GP de México

Alpine cumple con el reglamento: Paul Aron reemplazará a Gasly en los primeros libres del GP de México
La escudería Alpine confirmó que Pierre Gasly no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México. Su lugar será ocupado por el piloto estonio Paul Aron, cumpliendo con la normativa de la FIA que exige a los equipos alinear a pilotos novatos en al menos cuatro prácticas durante la temporada.
Contexto regulatorio y situación del equipo
Esta decisión responde al Artículo 32.4c del Reglamento Deportivo, que obliga a cada equipo a dar participación a pilotos debutantes en dos sesiones por coche a lo largo del año. Aron, piloto de reserva de Alpine, ya había tenido su oportunidad en Monza cuando reemplazó a Franco Colapinto.
La confirmación llega en medio de tensiones internas dentro del equipo francés, luego de la polémica maniobra de adelantamiento de Colapinto sobre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos. El director del equipo, Steve Nielsen, admitió su decepción por el incidente y confirmó que el caso será analizado internamente.
Perfil del reemplazante: Paul Aron
-
Nacionalidad: Estonia
-
Edad: 20 años
-
Trayectoria: Campeón europeo de karts, pasó por Fórmula 4, Fórmula Renault y actualmente compite en Fórmula 2 con Hitech GP
-
Posición actual: Piloto de reserva de Alpine
Agenda del GP de México (horarios locales)
Viernes 25 de octubre
-
Prácticas Libres 1: 15:30 h (con Paul Aron)
-
Prácticas Libres 2: 19:00 h
Sábado 26 de octubre
-
Prácticas Libres 3: 14:30 h
-
Clasificación: 18:00 h
Domingo 27 de octubre
-
Carrera: 17:00 h
