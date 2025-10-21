Nuevo golpe al bolsillo: las prepagas anuncian aumentos de hasta 2,8% para noviembre

Nuevos aumentos en prepagas: cuánto subirán las cuotas en noviembre

Las principales empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los incrementos que aplicarán en las cuotas de noviembre, con ajustes que oscilan entre el 2,1% y el 2,8%.

Detalle de los aumentos por empresa

Sancor Salud y Swiss Medical : 2,1% (alineado con la inflación de septiembre)

Avalian : 2,5%

Omint: 2,8% (el aumento más alto del grupo)

Contexto regulatorio y situación del sector

Las empresas deben cargar estos incrementos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde los usuarios pueden consultar y comparar los valores actualizados de todos los planes, desglosados por región y franja etaria.

Este nuevo ajuste se produce en un año donde el sector ha enfrentado importantes incrementos en sus costos, incluyendo insumos médicos, honorarios profesionales y alquileres, lo que ya había generado tensiones con el Gobierno nacional.

El aumento del 2,1% coincide exactamente con la tasa de inflación registrada en septiembre, que marcó su nivel más alto desde abril, según los datos oficiales del INDEC.

