Comienzan las tareas de reacondicionamiento en el Chalet Huergo para su reapertura este verano

El Chalet Huergo, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Comodoro Rivadavia, comenzó a ser reacondicionado con el objetivo de devolverle su esplendor y preparar el predio para el uso recreativo durante el verano.

En diálogo con La Posta Comodorense, Gustavo Caminos, integrante del área de Parques y Paseos, detalló que los trabajos se realizan por orden del intendente municipal, a través del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, bajo la coordinación de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, de la cual depende el equipo.

“Ingresamos a Chalet Huergo con la intención de restablecer el buen estado tanto de la parte recreativa como del sistema de riego e iluminación, para que la gente pueda volver a disfrutarlo este verano”, explicó Caminos.

Las tareas comenzaron hace aproximadamente una semana y media, y comprenden una puesta en valor integral del predio.

“Empezamos con todo lo que es desmalezado y poda de árboles que tenían ramas muy largas. Recordemos que hace casi dos años que no entrábamos ahí. También estamos revisando el sistema de riego, el estado de la bomba, reponiendo regadores y verificando luminarias y servicios”, agregó el trabajador municipal.

Además, se informó que se evaluará el funcionamiento de los sanitarios y áreas de servicios, para garantizar las condiciones necesarias de uso comunitario.

El Chalet Huergo es un espacio tradicional de encuentro, deporte y recreación para las familias comodorenses, ubicado sobre la costa del barrio General Mosconi. Su recuperación forma parte de un plan municipal orientado a mejorar y mantener los espacios públicos de la ciudad, de cara a la próxima temporada estival.