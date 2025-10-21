Presentamos Wi-Fi 8: Todo lo que traerá la conexión del futuro.

Wi-Fi 8: la próxima generación de conectividad que priorizará la estabilidad sobre la velocidad

Mientras el Wi-Fi 7 comienza a desplegarse, la industria tecnológica ya mira hacia el futuro. TP-Link acaba de anunciar un hito crucial: ha probado con éxito el primer prototipo de Wi-Fi 8, marcando el camino de la conectividad que llegará alrededor de 2028.

¿Qué mejoras traerá el Wi-Fi 8?

A diferencia de generaciones anteriores que se enfocaban principalmente en incrementar la velocidad, el Wi-Fi 8 priorizará la estabilidad y confiabilidad de la conexión. Según Qualcomm, especialista en el tema, esta nueva tecnología mantendrá las mismas bandas de frecuencia (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) pero se concentrará en resolver problemas cotidianos.

Las principales mejoras incluirán:

Mejor rendimiento con señales débiles

Mayor eficiencia en redes congestionadas

Capacidad para conectar más dispositivos simultáneamente

Reducción significativa de retardos

Aplicaciones ideales

Estos avances serán especialmente beneficiosos para:

Transmisiones en vivo sin interrupciones

Videollamadas fluidas

Experiencia de gaming más responsive

Hogares inteligentes con múltiples dispositivos

«Wi-Fi 8 marca un punto de inflexión fundamental: prioriza un rendimiento fiable en condiciones reales difíciles», explicaron desde Qualcomm.

Si bien el prototipo ya está en desarrollo, los expertos estiman que recién veremos dispositivos comerciales con Wi-Fi 8 alrededor de 2028, siguiendo el ciclo natural de adopción de nuevas tecnologías inalámbricas.

