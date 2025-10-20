Se clausuraron dos agencias de autos por falta de habilitación comercial

Este lunes por la mañana, la Secretaria de Control Urbano y Operativo del Municipio, en conjunto con la División de Sustracción Automotor de la Policía del Chubut, llevó adelante distintos operativos de inspección en agencias de compra y venta de autos usados.

El primer procedimiento, se realizó en el local ubicado en la Av. Canadá y calle Gral. Levalle, donde se inspeccionó cada uno de los autos en venta y la Policía incautó una Renault Daster, tras detectarse irregularidades. Mientras el segundo se concretó en el local, que funciona en la Av. Roca y calle Vuelta de Obligado. Ambos comercios, fueron clausurados por falta de habilitación comercial.

El propio secretario Miguel Gómez, supervisó los operativos y comentó que bajo “los lineamientos precisos del señor intendente, se diagramó, se planificó y en el día de la fecha, se cumplió con una serie de inspecciones en este tipo de comercios”.

En la agencia de la Av. Canadá, “se detectó una serie de incompatibilidades como comercio, estaba habilitado bajo el rubro compra venta de automotores, blanquería y elementos de camping, y fácilmente pudimos observar la falta de elementos de seguridad contra incendios, el acopio de la mercadería de manera desprolija y falta de limpieza, todos aspectos que derivaron en su clausura”.

Además, el funcionario indicó que en la misma agencia el personal policial “descubrió en uno de los vehículos inspeccionados adulteraciones en la numeración de su chasis. Esto claramente es un delito, así que, por ese motivo, la policía secuestró una Renault Duster”. En tanto, en la agencia de la Av. Roca, el mencionó que “estaban comercializando vehículos sin la debida autorización municipal, y en este comercio no hubo novedades en cuanto al chequeo del estado de los vehículos. No obstante, también quedó clausurado. “Desde la Secretaría, vamos a continuar con este tipo de inspecciones”, remarcó Gómez.