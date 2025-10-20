Góngora: “Las ventas del Día de la Madre cayeron un 40% en Comodoro”

Daniel Góngora, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Si los tomamos con humor los números del Día de la Madre son excelentes porque a nivel nacional bajaron solamente el 3,5% respecto del año pasado, mientras que en Comodoro hubo en los rubros indumentaria y ropa de mujer bajaron en un 35 y un 40% por toda esta crisis que hay en la ciudad con los despidos y la crisis nacional”.

El dirigente mercantil aseguró que “Algunos rubros como el de tecnología que se movieron un poquito más, pero las ventas de perfumería, relojería, indumentaria y zapatería han sido muy malas. El viernes casi no hubo movimiento y el sábado se revirtió un poco la tendencia, pero no alcanzó a cubrir las expectativas que se tenía para igualar el año pasado”.

Góngora indicó que “El Día del Niño y el Día del Padre también dieron números negativos, pero el Día de la Madre mostró una baja aún más marcada. Las compras no superaron en promedio los 30 y 40 mil pesos, afectando a rubros que no logran tener productos en esos rangos de precios”.

Respecto a la perspectiva para fin de año sostuvo que “Las perspectivas para Navidad las vamos a tener más adelante y van a depender de varios factores como los resultados de las elecciones de octubre y si se mantiene o no el precio de dólar. Todos están esperando a ver qué pasa con las elecciones para ver si cambia la situación y para saber cómo sigue todo habrá que esperar por lo menos dos semanas”.

El referente de la Cámara de Comercio comodorense subrayó que “El comerciante esta muy desesperanzado porque son fechas muy claves que le dan un respiro para cubrir todos los compromisos que tiene y no es así, además tiene que salir a cubrir la mercadería que compró para Día de la Madre y no la vendió. Ahora tiene que salir a comprar para las ventas de fin de año. El que venía zafando esta muy complicado y ahora piensa en cambiar de rumbo o cerrar para no endeudarse más”.