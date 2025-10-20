Lucita: “Estados Unidos quiere poder usar la base militar en Ushuaia para controlar el Estrecho de Magallanes”

Eduardo Lucita, integrante del grupo Economistas de Izquierda, expresó a ABC Radio por FM Records que “Estamos intervenidos por las BB de Bessent y Bennet (secretario del Tesoro y operador de Trump), el segundo consiguió que la oposición colaboracionista se ausentara para modificar la Ley de los DNU. Están interviniendo política y económicamente, es una situación casi surrealista que estamos viviendo”.

El economista agregó que “Hemos visto lo que fue el acto en la Casa Blanca con Milei mirando con ensueño lo que sería el emperador del mundo y que apenas lo dejó dar un saludito. Los portales de hoy dan cuenta de los dichos de Trump y dijo que Argentina se esta muriendo y cayendo, lo que no tiene nada que ver con lo que dice Milei en el país”.

“Antes que abriera el mercado el gobierno anunció que se firmó el swap por 20.000 millones de dólares lo que hizo que subieran las acciones de las empresas argentina, pero duró solamente 15 minutos y bajaron nuevamente con el tipo de cambio subiendo a los 1.490. La demanda de dólares en nuestro país esta compitiendo con el Tesoro estadounidense”, destacó.

Lucita sostuvo que “Hay una potencia en ascenso como China y le disputa hegemonía del mundo a Estados Unidos esta en declive, por eso se reposiciona en el patio trasero. Creo que van a convivir los dos swaps y el problema de Milei con China no es tanto el intercambio comercial, sino el pedido de Estados Unidos para bloquear las inversiones chinas en tierras raras, minerales críticos y los temas energéticos”.

Por último resaltó que “Por supuesto también que tiene el objetivo de la presencia en el sur del país y busca que si se instala una base militar en Ushuaia las tropas estadounidenses puedan utilizarla para de esa manera para controlar el Estrecho de Magallanes que el otro paso en América hacia el Pacífico”.